Argentina: conclusa missione Fmi su ristrutturazione programma da 44 miliardi di dollari (4)

- Tra i punti positivi che Buenos Aires ha esibito allo staff dell'Fmi figurano l'incremento in termini reali delle entrate fiscali di settembre ed ottobre con una percentuale superiore al tasso di inflazione, e la bilancia commerciale saldamente attiva. Il principale punto debole dell'economia argentina rimane invece la cronica tendenza alla svalutazione della moneta rispetto al dollaro, un fenomeno che fomenta a sua volta l'inflazione anche in un contesto recessivo come quello attuale. La scarsa fiducia del mercato sulla capacità del governo di riuscire a stabilizzare la moneta alimenta inoltre fenomeni speculativi e induce i principali esportatori a ritenere i preziosi attivi in dollari della bilancia commerciale. In questo contesto la Banca centrale è stata esposta negli ultimi due mesi ad una lenta ed inesorabile emorragia di riserve in difesa della moneta nonostante un forte indurimento delle misure restrittive sul mercato cambiario. (segue) (Abu)