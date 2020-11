Usa: sparatoria al centro commerciale di Milwaukee, diversi i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale vicino a Milwaukee, nel Wisconsin. Lo riporta il sito "The Hill". Nessuno sembra per ora in pericolo di vita. Il sindaco Dennis McBride ha detto che l'attentatore è ancora a piede libero. La polizia ha twittato intorno alle 16:30, ora locale, che stava rispondendo a una chiamata del centro Mayfair. Almeno otto persone sono state trasportate in ospedale con ferite, ha riferito il "Milwaukee Journal Sentinel". Sul posto ci sarebbero più di tre dozzina di auto della polizia e oltre 100 agenti. (Nys)