Business news: Spagna, avviate trattative per possibile fusione tra Bbva e Sabadell

- Bbva avrebbe avviato dei colloqui esplorativi con i rappresentanti della banca Sabadell in vista di una possibile fusione comunicando l'inizio delle trattative alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "El Confidencial", Bbva ha assunto Jp Morgan per negoziare l'acquisto di Sabadell, il cui interlocutore è, invece, Goldman Sachs. Nei giorni scorsi Bbva ha annunciato la vendita della sua filiale statunitense a Pnc per circa 9,7 miliardi di euro con una plusvalenza netta che dovrebbe raggiungere circa 580 milioni di euro. La fusione tra le due banche darebbe vita a un gruppo con un patrimonio di 963 miliardi di euro (600 dei quali in Spagna) e una presenza in Messico, diversi Paesi dell'America Latina, Turchia e Regno Unito. Il nuovo istituto di credito potrebbe contare su 46 mila dipendenti in Spagna e 4.240 filiali. (Spm)