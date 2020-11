Business news: Spagna, Iberia vicina ad acquisizione di Air Europa per 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea spagnola Iberia avrebbe raggiunto un accordo tra i 350 ed i 400 milioni di euro per l'acquisizione di Air Europa. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Confidencial" l'operazione sarà pagata in gran parte in azioni del gruppo anglo-spagnolo International Consolidated Airlines Group (Iag) di cui fa parte anche British Airways. Tali azioni non potranno essere vendute per un periodo minimo che dovrebbe oscillare tra i 3 ed i 5 anni. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni da parte del governo spagnolo a seguito del salvataggio concesso qualche settimana fa ad Air Europa. L'amministratore delegato di Iberia, Luis Gallego avrebbe convinto il proprietario di Air Europa Javier Hidalgo, a ridurre significativamente il prezzo iniziale di un miliardo di euro concordato un anno da prima dello scoppio della pandemia del coronavirus, fissandolo a meno di 500 milioni. Da diversi mesi i dipendenti di British Airways si sono mobilitati per chiedere la sospensione di questa acquisizione mentre Iag aveva annunciato di massicci licenziamenti a Londra. (Spm)