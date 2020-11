Business news: Dogane Azerbaigian, Italia primo partner commerciale con interscambio di 4,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale dell’Azerbaigian nel periodo compreso fra gennaio e ottobre è ammontato a 21 miliardi di dollari, in calo del 25 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Servizio doganale azerbaigiano, secondo cui l’export ammonta a 12,2 miliardi di dollari (-27 per cento) e l'import a 8,7 miliardi di dollari (-24 per cento). L'Italia è il primo partner commerciale dell’Azerbaigian con un interscambio complessivo di 4,2 miliardi di dollari, seguito dalla Turchia (3,6 miliardi di dollari) e dalla Russia (2,2 miliardi di dollari). L'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Azerbaigian è composto per oltre il 90 per cento dall'export (3.88 miliardi di dollari) che per la quasi totalità è relativo al petrolio e materie prime energetiche, mentre l'import azero di prodotti Made in Italy ammonta a circa 341 milioni di dollari. Nei primi dieci mesi del 2020 le importazioni azerbaigiane dall'Italia sono aumentate di circa l'11 per cento, considerato inoltre il calo delle importazioni totali, la quota di mercato dell'Italia è passata dal 2,67 per cento al 3,89 per cento. Il principale fornitore del Paese è la Russia, seguita dalla Turchia e dalla Cina. (Rum)