- Il volume dei lavori di costruzione è aumentato in Romania nei primi nove mesi del 2020 del 17,3 per cento come serie lorde su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Aumenti si sono verificati nei lavori di manutenzione e riparazione (+39,8 per cento) e nuove costruzioni (+6,4 per cento). (Rob)