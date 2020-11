Business news: Ucraina: avviata attuazione programma prestiti per settore agricolo con Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze ucraino ha avviato l'attuazione di un programma di prestiti per le piccole e medie imprese del settore agricolo nell'ambito del progetto congiunto con la Banca europea per gli investimenti (Bei) "Ucraina Agri-Food Apex Loan". Il progetto è realizzato attraverso alcune banche commerciali, selezionate e concordate con la Bei,, che consentono di indirizzare prestiti a condizioni vantaggiose per gli agricoltori. Allo stato attuale, l'implementazione del progetto è in fase attiva e sono stati concordati i primi contratti di finanziamento delle banche partecipanti. Il progetto mira ad espandere l'accesso delle imprese agricole a finanziamenti a prezzi accessibili tramite prestiti bancari, in particolare a sostenere in modo completo le catene del valore d'obiettivo nel settore agricolo, vale a dire la lavorazione di cereali e semi oleosi, nonché il settore ittico e l'acquacoltura. (Rum)