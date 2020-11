Business news: Spagna, Octopus Renowables entra in mercato fotovoltaico con 175 MW in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d'investimento londinese Octopus Renewables è entrato nel mercato spagnolo con l'acquisto di 175 megawatt (MW) di energia fotovoltaica in Andalusia. Secondo quanto riferito in una nota Octopus Renowables è stato assistito nell'operazione dalla società di sviluppo solare FF New Energy Venture e dalla consulenza legale di Watson Farley & Williams. La costruzione dei 4 impianti fotovoltaici dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2023 una volta portate a termine tutte le fasi di progettazione e sviluppo. L'amministratore delegato di FF New Energie Venture, Manuel Fernandez de Castro, ha dichiarato che il progetto "rappresenta uno dei più grandi asset solari del futuro per l'Andalusia e avrà una capacità di fornire energia verde equivalente a 100 mila case". Attualmente FF New Energy Venture ha un portafoglio di oltre 800 MW in progetti fotovoltaici in Spagna e Portogallo, mentre Octopus Renewables, invece, conta su una capacità installata di 2,6 GW in Europa ed Australia. (Spm)