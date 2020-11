Bolivia: governo Arce annuncia rientro del paese in Unasur, Alba e Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha annunciato oggi il suo rientro a pieno titolo nell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), nell'Alleanza bolivariana dei popoli americani (Alba) e nella Comunità degli stati latinoamericani e del Caribe (Celac). Si tratta di istanze regionali di integrazione politica sviluppatesi durante l'auge del progressismo nella regione, quando governavano contemporaneamente gli ex presidenti Hugo Chavez in Venezuela, Ignacio Lula Da Silva in Brasile, Nestor Kirchner in Argentina, Rafael Correa in Ecuador e lo stesso Evo Morales in Bolivia. Secondo l'attuale governo, si legge in un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri, la decisione di sospendere la partecipazione della Bolivia in queste istanze da parte dell'esecutivo ad interim di Jeanine Anez "era dovuta a interessi esclusivamente politici" mentre "gli strumenti costitutivi di questi processi di integrazione hanno status di legge nel paese". In questo senso, afferma il governo di Luis Arce "i diritti e doveri della Bolivia sono rimasti inalterati in quest'ultimo anno". Il dicastero degli Esteri guidato da Rogelio Mayta ha ribadito quindi l'impegno assunto dal paese "per l'integrazione latinoamericana come unica via per fare fronte alla crisi sanitaria, economica e ambientale che attraversa oggi la regione".(Abu)