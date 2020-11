Business news: Polonia, altri 44,5 miliardi di euro per la trasformazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei prossimi dieci anni la Polonia avrà a disposizione altri 200 miliardi di zloty (circa 44,5 miliardi di euro) per finanziare la trasformazione energetica. Lo ha detto il viceministro del Clima e dell'Ambiente, Adam Guibourgé-Czetwertynski. Queste risorse serviranno soprattutto a finanziare due tipi di iniziative. In primo luogo quelle miranti alla riduzione delle emissioni inquinanti. In secondo luogo quelle destinate a creare nuovi posti di lavoro e che garantiscano lo sviluppo dell'economia e il miglioramento della qualità della vita. "Vogliamo usare le risorse per sostenere la creazione di nuovi settori industriali nelle regioni che dipendono dalla produzione dei combustibili fossili", ha detto il viceministro. Tra questi nuovi settori e rami indica la mobilità elettrica, le pompe di calore e le tecnologie legate all'idrogeno. Con l'obiettivo di ridurre le emissioni, Guibourgé-Czetwertynski ha sottolineato l'importanza dei parchi eolici marittimi, dell'energetica civile diffusa, ma anche dell'energia atomica. Un terzo filone di intervento riguarda la qualità dell'aria, con interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, ma anche a finanziare l'acquisto di autobus elettrici. (Vap)