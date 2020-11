Business news: Spagna, nel 2019 rinnovabili hanno contribuito all'un per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il settore delle energie rinnovabili nel 2019 ha contribuito all'1 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) per 12,5 miliardi di euro con una crescita del 15,6 per cento rispetto all'anno precedente (10,5 miliardi). Secondo i dati resi noti dallo studio dell'impatto macro-economico delle energie rinnovabili, in termini di occupazione, lo scorso anno fonti "verdi" hanno generato più di 95 mila posti posti di lavoro, sia nell'occupazione diretta che in quella indotta, quasi il 17 per cento in più rispetto agli 81 mila del 2018. Nel complesso nel mercato spagnolo sono stati prodotti oltre 7 GW di nuova capacità elettrica installata, segnando un record per lo sviluppo delle rinnovabili pari al 37 per cento dell'elettricità. (Spm)