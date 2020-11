Trasporti: assessore Roma, a Calenda danno fastidio nuovi bus perché lui non sta in periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che a Carlo Calenda dà tanto fastidio che Virginia Raggi porti i nuovi bus in periferia, dove lui non è mai stato, la prossima volta glieli portiamo sotto casa, insieme ai numeri di targa e immatricolazione di tutti i 700 bus nuovi che abbiamo già messo su strada. Glieli mostriamo uno per uno". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, rispondendo al candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda che oggi - sempre sui social network - ha scritto che Calabrese inaugura sempre gli stessi autobus. "Calenda non può far altro che sparare una marea di chiacchiere su ogni nuovo bus che presentiamo - prosegue l'assessore -. Sono dei romani e la realtà gli brucia. Nel 2021 i bus nuovi saranno oltre 900, magari prima o poi la pianterà di chiacchierare. Nell’attesa, glieli presentiamo a domicilio. Tanto lo troviamo sicuro a casa in pigiama e pantofole, ormai in Parlamento Europeo lo danno per disperso. Calenda - conclude - ti invitiamo pure alla prossima presentazione di bus, in periferia però eh. Dai che conosci posti nuovi". (Rer)