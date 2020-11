Colombia: arrestato uno dei leader della dissidenza delle Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato la cattura di Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias 'Alvaro Boyaco', tra i leader della dissidenza delle Farc, accusato della morte di vari leader sociali, e uomo di fiducia del narcotrafficante Gentil Duarte. L’arresto, riferisce la stampa locale, è avvenuto in seguito a uno scontro con la forza pubblica e l’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Florencia, nel dipartimento di Caquetá. “La cattura di Alvaro Boyaco è fondamentale. Questo criminale è accusato della morte di diversi leader sociali e di aver commesso atti criminali, in particolare nel dipartimento di Meta", ha detto Duque parlando in conferenza stampa, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. Sul capo di lvaro Boyaco pendeva una ricompensa di 100 milioni di pesos, circa 23 mila euro. (Mec)