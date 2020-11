© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla presentazione della cartella filatelica celebrativa dei 150 anni della presenza dei Carabinieri nella Caserma "Giacomo Acqua". Piazza del Popolo, 11 A Roma (ore 12.30)VARI- Mobilitazione organizzata da "Per una società della cura" per chiedere reddito per tutti e aiuti adeguati; vigilanza costante sul rispetto delle misure di prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; investimenti e assunzioni per garantire sanità e istruzione pubbliche; un piano di prevenzione primamaria a tutela di salute, beni comuni e territorio. Piazza del Popolo a Roma (ore 10-14)- In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore Forza Italia Roma Capitale con la Consulta ambiente di FI Roma guidata da Piergiorgio Benvenuti e in collaborazione con il movimento ecologista Ecoitaliasolidale, donerà un albero all'associazione Gocce Verdi che attraverso un proprio progetto ha permesso di riqualificare un'area di oltre 12.000 metri quadrati. Ingresso museale di Casale della Massima in Via Alfonso Gatto a Roma (ore 11)Il Comune di Formia in collaborazione con l'Ater, il Parco naturale dei Monti Aurunci e i volontari delle associazioni locali metteranno a dimora alberi di leccio nell'area verde di proprietà Ater in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Area retrostante le case bianche di Scacciagalline, nel quartiere popolare di Rio Fresco a Formia (ore 9:30) (Rer)