Coronavirus: Usa, 253.769 morti su 11.833.644 contagiati

- Gli Stati Uniti hanno registrato il record di 187.833 nuovi casi di Covid-19 nelle ultim 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Il picco di un solo giorno spinge la media nazionale di sette giorni di nuove infezioni a 165.029 - oltre il 24 per cento in più rispetto ai livelli della settimana scorsa, secondo un'analisi di "Cnbc" dei dati. Anche i decessi di Covid negli Stati Uniti sono in aumento, raggiungendo livelli giornalieri che non si vedevano da maggio. Il paese ha registrato 2.015 morti ieri, superando per la prima volta dal 21 maggio la media di sette giorni dopo 1.300 morti. Le tendenze sono preoccupanti, con l'avvicinarsi delle festività nazionali e i funzionari sanitari fanno fatica a contenere i comportamenti del pubblico. A oggi gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 253.769 morti su 11.833.644 contagiati. (Nys)