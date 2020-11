© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le notizie positive sul fronte dei vaccini la Borsa di New York oggi ha chiuso in territorio negativo, trascinata verso il basso dalla perdurante incertezza per quanto riguarda l'economia. Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,75 per cento a 29.263,48 punti. L’S&P 500 ha ceduto lo 0,68 per cento a 3.557,54 punti mentre il Nasdaq ha perso lo 0,42 per cento a 11.854,97 punti.(Nys)