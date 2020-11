Argentina: conclusa missione Fmi su ristrutturazione programma da 44 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del Fondo monetario internazionale in Argentina guidata da Julie Kozack e Luis Cubeddu incaricata di negoziare con il governo di Alberto Fernandez la ristrutturazione del prestito da 44 miliardi di dollari concesso nel 2018 si è conclusa ufficialmente questo venerdì. Nel corso del suo soggiorno di circa dieci giorni la missione si è incontrata oltre che con il ministro Guzman, anche con il presidente della Banca Centrale (Bcra), Miguel Pesce, con rappresentanti del settore privato e dei sindacati. Nell'unico comunicato ufficiale emesso dall'Fmi prima dell'arrivo della missione, si affermava che il dialogo con le autorità argentine "è centrato sull'agenda fiscale, monetaria e strutturale nel medio termine con l'obiettivo di raggiungere la stabilità macroeconomica e porre le basi di una crescita inclusiva e sostenibile". L'Fmi ha affermato inoltre che "non c'è una data stabilita per la conclusione dei negoziati" e che "l'obiettivo è quello di appoggiare il popolo argentino a superare le complesse sfide macroeconomiche che affronta il paese e porre le basi di un'economia stabile e un futuro più prospero". (segue) (Abu)