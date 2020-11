Usa: vaccino anti-Covid, Fda deciderà per autorizzazione Pfizer il 10 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration statunitense ha programmato una riunione il 10 dicembre per discutere la richiesta di autorizzazione all'uso d'emergenza del vaccino anti-Covid-19 di Pfizer, in collaborazione con BioNTech. "La Fda riconosce che la trasparenza e il dialogo sono fondamentali affinché il pubblico abbia fiducia nei vaccini Covid-19. Voglio assicurare i nostri concittadini che il processo e la valutazione dei dati per un potenziale vaccino da parte della nostra agenzia saranno il più aperti e trasparenti possibile", ha detto il commissario della Fda, Stephen Hahn. (Nys)