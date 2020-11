Elezioni Usa: Georgia, il governatore certifica la vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha detto venerdì che avrebbe certificato i risultati delle elezioni del suo Stato, formalizzando la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Lo riporta il sito "The Hill". In un breve discorso, Kemp ha riconosciuto di essere vincolato dalla legge statale ad accettare i risultati elettorali certificati. Ma in nessun punto del suo discorso ha riconosciuto Biden come presidente eletto, e ha osservato che la certificazione dei risultati avrebbe dato al presidente Donald Trump "altre opzioni legali", compresa la possibilità di richiedere un nuovo conteggio. "La legge dello Stato ora richiede che l'ufficio del governatore formalizzi la certificazione, il che apre la strada alla campagna di Trump per perseguire altre opzioni legali e un riconteggio separato se lo sceglie", ha detto Kemp. Le osservazioni del governatore sono arrivate appena un'ora dopo che il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato i risultati delle elezioni generali del 3 novembre. Quei risultati mostrano che Biden è in testa a Trump per più di 12 mila voti, il che lo rende il primo candidato democratico dal 1992 a vincere Georgia alle presidenziali. (Nys)