Brasile: ministro Economia ipotizza vendita riserve dollari per ridurre il debito pubblico (4)

- Fitch evidenzia in particolare i rischi derivanti dall'eventuale superamento del tetto della spesa pubblica in caso il governo ceda alle pressioni di parte dell'esecutivo in favore dell'adozione di nuove misure di sostegno al reddito dopo la fine del bonus di emergenza Covid pagato in favore di 64 milioni di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus (del valore di 600 real, 92 euro, per cinque mesi e 300 real, 46 euro, per gli ultimi 4 mesi dell'anno). "L'outlook negativo riflette il grave deterioramento della tenuta fiscale e del debito pubblico brasiliano durante il 2020 e la persistente incertezza delle prospettive di consolidamento fiscale, inclusa la sostenibilità del tetto di spesa imposto a partire dal 2016", si legge nel rapporto. L'agenzia ha raccomandato di riprendere l'agenda delle riforme strutturali l'anno prossimo, pur riconoscendo le difficoltà politiche nel portare avanti i piani. "Sebbene il team economico sia impegnato a tornare al suo programma di riforme 2021, l'ambiente politico rimane fluido, riducendo la priorità e la prevedibilità di conclusione del processo", si sostiene nella dichiarazione. (Brb)