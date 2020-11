Italia-Albania: Di Maio ringrazia per aiuti in tempo covid, con Tirana si pianifica ripresa post crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita a Tirana, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ringraziato il popolo albanese per l'aiuto offerto durante l'emergenza covid e salutato l'aperttura di nuoe opportunità economiche tra i due paesi. "Non potrò mai dimenticare l’aiuto che il popolo albanese ha dato all’Italia nel nostro peggior momento", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Con gli ospedali stracolmi e le terapie intensive allo stremo, con i nostri medici e infermieri sottoposti a turni massacranti, il governo albanese ci ha mandato personale medico per supportare le nostre forze bianche. Un grande gesto di amicizia". "Oggi", ha proseguito il titolare della diplomazia italiana "sono tornato in Albania. Per l’export, per il Made in Italy e per le nostre eccellenze questa terra rappresenta una opportunità di investimento. Per questo oggi abbiamo firmato una dichiarazione congiunta per istituire una nuova commissione economica tra i nostri Paesi. Dobbiamo pianificare e programmare, proprio in questa fase. Perché una volta usciti dalla pandemia dovremo essere nelle condizioni di ripartire più forti di prima. Grazie al popolo albanese per l’affetto", ha concluso Di Maio.(Alt)