Forza Italia: Brunetta (FI), tranquillizzo tutti, noi stiamo all'opposizione e ci resteremo

- "Qualche precisazione: Berlusconi non vuole dare una mano al governo. Vuole dare una mano al Paese". Lo dice il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta, intervenendo ai microfoni di Zapping su Rai Radio 1. "Chiediamo coesione nel Paese e condivisione tra le forze politiche (come auspicato dal presidente Mattarella), ma noi con questo governo di perdenti non ci staremo mai. Stiamo dalla parte degli italiani. Gli italiani ci chiedono soluzioni", sottolinea Brunetta, secondo cui "le loro priorità sono la tutela del proprio posto di lavoro e l’arrivo dei vaccini. Con le nostre proposte alla legge di Bilancio, cerchiamo di dare loro risposte serie e responsabili, rispetto al minimalismo e all’inadeguatezza che stanno offrendo governo e maggioranza. Nessun inciucio. L’unico inciucio è stato fatto da chi ha costituito il Governo Conte 1, al quale eravamo fermamente all’opposizione, come lo siamo nei confronti del Conte 2”.(Com)