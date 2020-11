Calabria: Morra, la Rai ha annullato mia presenza a trasmissione Titolo Quinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha annunciato su Facebook che "essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di Titolo Quinto ho appreso dalla vicedirettrice di Rai 3 che, per decisione della direzione di Rete, veniva annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!", conclude il parlamentare M5s.(Rin)