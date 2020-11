Usa: la pandemia favorisce "l'istinto di nidificazione", vendite Home Depot +24,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia spinge gli statunitensi a dedicarsi ad attività domestiche: dipingere i muri, sostituire gli elettrodomestici della cucina e investire in un aspetto della vita che ha portato conforto: le loro case. Secondo quanto riporta l'emittente "Cnbc". Home Depot e Lowe's hanno registrato forti vendite e un passaggio allo shopping online nel terzo trimestre. Le vendite di Home Depot negli Stati Uniti, che includono le vendite online e nei negozi aperti da almeno 12 mesi, sono salite del 24,6 per cento nel corso dell'ultimo trimestre. Le vendite dello stesso negozio Lowe, che comprendono le vendite online e quelle nei negozi aperti da almeno 13 mesi, sono aumentate di circa il 30 per cento nello stesso periodo. Secondo il capo dell'ufficio finanziario di Home Depot, Richard McPhail, le persone hanno avuto un "istinto di nidificazione". Lo ha paragonato allo stato d'animo degli statunitensi dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre e la crisi degli alloggi del 2008. Entrambe le società, tuttavia, hanno detto che il mercato in crescita per il miglioramento della casa durerà più a lungo della pandemia. Hanno sottolineato la forza del mercato immobiliare. L'edilizia abitativa statunitense è aumentata. I tassi di interesse sono ai minimi storici. E alcune persone si stanno spostando da densi ambienti urbani verso case più spaziose in zone suburbane o rurali.(Nys)