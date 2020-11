Argentina: conclusa missione Fmi su ristrutturazione programma da 44 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha confermato in questi giorni per parte sua che Buenos Aires punta a chiudere un accordo nei termini del programma denominato "Extended Fund Facility" (Eff), che consente di diluire i pagamenti del debito su un periodo più lungo. L'ultima missione del Fondo a Buenos Aires si era conclusa lo scorso 11 ottobre "per conoscere in profondità e valutare i piani e le politiche economiche delle autorità argentine". In quella occasione la missione aveva accolto "con favore" l'impegno delle autorità nell'elaborazione di un programma "volto a garantire il consolidamento fiscale e la crescita, proteggendo allo stesso tempo i settori più vulnerabili, consentendo una graduale riduzione dell'inflazione e stimolando la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e le esportazioni". (segue) (Abu)