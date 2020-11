Brasile: ministro Economia ipotizza vendita riserve dollari per ridurre il debito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dispone attualmente di 355,5 miliardi di dollari in riserve internazionali, gestite dalla Banca Centrale. Il governo ha già venduto una piccola parte di questa riserva considerata una rete di protezione contro gli shock esterni, ma ha finito per ricomporre parte di quanto era stato venduto nel corso della crisi provocata dalla pandemia. Secondo il ministro, un volume elevato di riserve era necessario quando il real era sopravvalutato rispetto al dollaro e il tasso di interesse era più alto. Questa composizione, ha sottolineato Guedes, "è cambiata in un tasso di cambio più deprezzato e un tasso di interesse più basso, eliminando la necessità di un materasso di riserva più robusto". Il ministro ha riconosciuto che il governo non ha mantenuto le promesse in termini di privatizzazioni ma ha chiarito che continuerà a insistere su quel fronte. "Faremo tutto il necessario per ridurre il debito", ha garantito. (segue) (Brb)