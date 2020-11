Usa: vaccino anti-Covid, Pfizer e BionNTech chiedono autorizzazione all'uso d'emergenza alla Fda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi farmaceutici Pfizer e BioNTech oggi hanno chiesto un'autorizzazione all'uso d'emergenza da parte della Food and Drug Administration statunitense per il loro vaccino anti-Covid-19. Lo riporta l'emittente Cnbc. Si prevede che il procedimento della Fda richiederà alcune settimane, e una riunione del comitato consultivo per la revisione del vaccino è stata provvisoriamente programmata per i primi di dicembre. Alcuni statunitensi potrebbero ottenere la prima dose di vaccino tra circa un mese. Pfizer è il primo nella corsa al vaccino Covid a fare domanda per l'uso d'emergenza con la Fda. Se la domanda sarà approvata, il vaccino sarà probabilmente distribuito in fasi successive, con gli operatori sanitari, gli anziani e le persone con condizioni di salute sottostanti che riceveranno le prime inoculazioni.(Nys)