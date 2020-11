Calabria: Ruggieri (FI), bene no Rai3 a Morra, avrebbero ucciso seconda volta Santelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e membro della commissione di Vigilanza sulla Rai, è "sacrosanta la decisione di Raitre" circa la revoca dell’invito a Nicola Morra alla trasmissione "Titolo Quinto" di stasera. La Rai, scrive Ruggieri in una nota, "si ricorda del suo importante ruolo, anche a difesa delle donne, e impedisce che Jole Santelli venga uccisa una seconda volta, dopo la malattia contro cui ha lottato e malgrado cui ha lavorato sino all’ultimo, per i calabresi che una nullità come Morra insulta, assieme a tutti i malati di cancro. Motivo per cui dovrebbe essersi già dimesso anziché andare a Napoli con tanto di scorta a carico di chi paga le tasse per straparlare a caso. Ma di lui non dico nulla. È già stato picchiato dalla vita, non serve aggiungersi", conclude Ruggieri.(Com)