Imprese: Confindustria Assoimmobiliare sottoscrive protocollo per sviluppo sostenibile di Regione Lombardia (2)

- Durante il suo intervento, la Presidente Silvia Rovere ha dichiarato: “Confindustria Assoimmobiliare ha deciso di aderire immediatamente al nuovo “Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile” promosso da Regione Lombardia, poichè rappresenta una linea guida molto importante all’interno del nostro programma nazionale in tema di sostenibilità. È nostra convinzione, come ho avuto modo di ribadire recentemente in occasione dell’Assemblea Annuale della nostra Associazione, che la sostenibilità debba essere declinata su tre direttrici: ambientale, sociale ed economica. In quest’ottica, riteniamo che lo sviluppo sostenibile delle città, attuabile attraverso la promozione dei grandi interventi di rigenerazione urbana, coniughi perfettamente quei tre obiettivi fondamentali. Per questa ragione auspichiamo che la Legge lombarda per la Rigenerazione urbana, che rappresenta un caposaldo in questo ambito, venga presto pienamente attuata e presa ad esempio per la stesura di altre leggi regionali”. Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, ha commentato: “Il tema della sostenibilità ambientale costituisce una sfida fondamentale per il futuro; una sfida che Regione Lombardia vuole affrontare e vincere insieme a tutto il mondo imprenditoriale lombardo. Uno sviluppo sostenibile ambientalmente assume rilevanza da molteplici punti di vista: è economia e lavoro; è un ambientalismo ed ecologismo non sterile e meramente ideologico ma concreto e calato nella realtà, è socialità e cultura. E questa sfida la vinciamo tutti insieme se abbiamo le forze e capacità di uscire da uno sterile slogan per calarci nella effettiva concretezza. Come fatto ad esempio da Regione Lombardia con la legge sulla rigenerazione urbana. Devo ringraziare per questo Assoimmobiliare e la Sua presidente per il grande apporto e la grande fattiva collaborazione fornita. Un esempio di virtuosa concertazione che riteniamo farà bene all’economia lombarda”. (Com)