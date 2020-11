Forza Italia: Berlusconi, senza di noi non ci sono speranze di vittorie per il centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima primavera "si vota in molte città italiane, grandi e piccole. Sono elezioni per noi difficili perché nessuna delle vostre città, a parte Trieste, oggi è amministrata da noi. Noi miriamo a governare il Paese. Non è possibile governare l’Italia senza le maggiori città italiane. Un centrodestra moderno, vincente, di governo, proiettato in Europa, non può essere all’opposizione a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino, a Bologna, come accade oggi". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento via Zoom alla riunione con i dirigenti nazionali di Forza Italia e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. "Di questa riconquista - ha aggiunto - Forza Italia vuole e deve essere protagonista. Proprio partendo dai nostri amministratori locali, che sono il nostro futuro. Senza Forza Italia non ci sono speranze di vittoria in nessun luogo, ma non ci accontentiamo certo di essere determinanti. Vogliamo essere noi a tornare a guidare il centrodestra vincente. Perché non è possibile governare una grande metropoli, né tanto meno un grande Paese, senza le idee liberali, cristiane, europeiste, garantiste, delle quali noi siamo i portatori in Italia", ha sottolineato Berlusconi.(Rin)