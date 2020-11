© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea e Roma Capitale questa sera hanno illuminato di verde la facciata di Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio a Roma, aderendo alla Giornata mondiale dell'infanzia. Un gesto simbolico - si legge in una nota - e di sensibilizzazione in occasione della ricorrenza dell'approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.(Com)