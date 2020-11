Forza Italia: Berlusconi, obiettivo è riportare FI a primo partito del centrodestra e del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo, l’ho detto l’altro giorno al vomitato di presidenza e voglio ribadirlo qui, è riportare tra due anni Forza Italia al suo ruolo naturale di primo partito del centrodestra e del Paese". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento via Zoom alla riunione con i dirigenti nazionali di Forza Italia e i coordinatori delle grandi città che andranno al voto in primavera. "Occorre molto lavoro, naturalmente, occorre rinnovarci nei volti e nel linguaggio, senza mortificare l’esperienza e la lealtà di chi ci ha creduto per 26 anni e continua a crederci e a lavorare con noi. Occorre aprirci, saper coinvolgere i settori più vitali delle nostre città, l’impresa, il lavoro, le professioni, la cultura, l’impegno sociale e civile", ha sottolineato Berlusconi, secondo cui "le nostre liste dovranno davvero rappresentare l’Italia migliore, quell’Italia che ha fatto rinascere il Paese nel dopoguerra e che ora dovrà farsi carico di un nuovo miracolo, per ripartire dopo la pandemia. Il centrodestra naturalmente continua ad essere il nostro orizzonte e la nostra prospettiva politica, a tutti i livelli. Il centrodestra in Italia esiste perché lo abbiamo creato noi, l’ho reso possibile io con la mia discesa in campo nel 1994. Costruire e far vincere un centrodestra liberale ed europeo è il nostro compito storico. Su questa linea tutta Forza Italia è unita, senza incertezze. Vinceremo le prossime elezioni Politiche e torneremo al governo del Paese". (Rin)