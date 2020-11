Colombia: partito Farc denuncia omicidio ex combattente, sale a 242 numero ex guerriglieri uccisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio di sicurezza “sottolineano l'importanza di attuare tutti gli aspetti dell'accordo, comprese le riforme rurali, la partecipazione politica, la lotta contro le droghe illecite, compresi i programmi di sostituzione delle colture e la giustizia di transizione, e incoraggiano il pieno utilizzo dei meccanismi istituiti a tal fine, anche attraverso un dialogo continuo tra le parti”. Secondo stime Onu nel 2019 sono stati assassinati 77 ex combattenti delle Farc; un dato che fa del 2019 l’anno più violento per gli ex guerriglieri dalla firma dell’accordo di pace con il governo. (segue) (Mec)