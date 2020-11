Americhe: Onu attende risposte su possibile tratta di persone tra Venezuela e isole caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a riaccendersi il tema di una possibile tratta delle persone tra il Venezuela e alcuni piccoli stati caraibici. Nei giorni scorsi almeno 17 cittadini venezuelani sono fuggiti in settimana da un centro di detenzione a Curacao, l'isola del Regno dei Paesi Bassi non lontana da Caracas. Una notizia che i media locali riportano sottolineando che gli stranieri "senza documenti" avrebbero lasciato il paese per rimpatriare, il 1 dicembre. Di fatto la rotta sul breve tratto di mare - tra i 35 e i 145 chilometri a seconda dei punti - è oggetto di particolare attenzione da parte degli organismi dei diritti umani. Nei giorni scorsi, le Nazioni Unite hanno diffuso il contenuto di una lettera diretta al governo di Nicolas Maduro con la quale esprimevano "preoccupazione" per le notizie ricevute sulla scomparsa di cittadini venezuelani e la mancanza di azioni effettive da parte delle autorità per indagare ed eventualmente punire i responsabili. "Vorremo segnalare all'attenzione urgente del governo di sua eccellenza l'informazione che abbiamo ricevuto in relazione alla scomparsa di almeno 73 migranti, compresi possibili vittime di tratta delle persone, che si dirigevano dal Venezuela alle isole Curacao e Trinidad e Tobago in tre imbarcazioni, durante il periodo compreso tra aprile e luglio del 2019". (segue) (Vec)