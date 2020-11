Americhe: Onu attende risposte su possibile tratta di persone tra Venezuela e isole caraibi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima barca aveva a bordo 34 persone, anche se il numero "potrebbe essere maggiore", ed è naufragata la mattina dopo essere salpata. A settembre, cinque uomini, 13 donne e sei bambine risultavano ancora dispersi. "Secondo le informazioni raccolte, le persone avrebbero pagato tra i 200 e i 300 dollari statunitensi per il loro passaggio", con l'intenzione di entrare illegalmente a Trinidad e Tobago, nonostante alcuni di loro disponessero dei documenti. Dalle testimonianze ottenute "si ricava la possibile esistenza di reti dedicate alla tratta delle persone con scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale, che opererebbero tanto in territorio venezuelano quanto in quello di Trinidad e Tobago". Tra le ipotesi, quella peraltro spesso rilanciata dai media, secondo cui alle donne verrebbe offerta la possibilità di impiego presso alberghi o negozi di parrucchiere, salvo poi essere dirottate nella prostituzione. (segue) (Vec)