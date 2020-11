Brasile-Spagna: governi riaffermano importanza relazione strategica bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Brasile e Spagna hanno riaffermato l'importanza del rapporto strategico tra i due paesi, nel corso del seminario "Costruire la collaborazione sistemica Brasile-Spagna: investimenti e opportunità di business negli scenari post-pandemici" svoltosi nella capitale spagnola Madrid. All'evento hanno partecipato rappresentanti di aziende dei due paesi e alcune figure istituzionali tra le quali l'ambasciatore brasiliano in Spagna, Pompeu Andreucci, il presidente della multinazionale delle assicurazioni Mapfre, Antonio Huertas, il sottosegretario per le relazioni esterne del ministero della Casa Civile del Brasile, Pedro Florencio, il direttore generale della diplomazia economica dell'Unione europea e della cooperazione del ministero degli Esteri spagnolo, Luis Oscar Moreno. L'ambasciatore brasiliano in Spagna ha sottolineato la "complementarità" delle economie dei due paesi, poiché tutto ciò che accade in Spagna nell'economia, nella finanza e nel commercio "ha un impatto diretto sul Brasile e viceversa". Da parte sua, Florencio ha sottolineato che è una "priorità e strategica" per il Brasile entrare a far parte dell'Ocse, poiché significherà una continuazione della riforma strutturale dell'economia e l'apertura commerciale del paese. (segue) (Brb)