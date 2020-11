Brasile-Spagna: governi riaffermano importanza relazione strategica bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Oscar Moreno, per parte sua, ha sottolineato che l'ingresso del Brasile nell'organizzazione è "rilevante e necessario" per la piena integrazione del paese nell'economia globale. Sul versante commerciale, il presidente di Mapfre, Antonio Huertas, ha evidenziato che il Brasile è un "mercato strategico importante", dove l'azienda opera da oltre 25 anni, e che rappresenta il suo secondo mercato naturale dopo la Spagna. Nella sua presentazione, Huertas ha sottolineato l'importanza di ratificare l'accordo tra l'Unione europea e Mercato unico del sud (Mercosur), che significherebbe l'integrazione di oltre 800 milioni di persone e oltre 100 miliardi di dollari (84,4 miliardi di euro) di scambi bilaterali e una riduzione tariffaria del 90 per cento tra i due blocchi. "L'approvazione di questo accordo è essenziale e di grande urgenza per entrambe le parti", ha detto Huertas. (Brb)