Aprilia: Conferenza servizi provinciale dice no a ripartenza Loas, esultano associazioni (2)

- “Siamo soddisfatti ed orgogliosi per l'esito della conferenza dei servizi – scrivono nella nota congiunta il comitato Tutela dell'Ambiente e salute pubblica, l'associazione La città degli alberi e Andrea Ragusa – abbiamo visto accolte in toto tutte le discrepanze messe in evidenza nel nostro studio: non era scontato, visto accolta la nostra richiesta di revoca dell'autorizzazione, anche se nella determina di diniego le motivazioni e i pareri degli enti non sono riportate in toto, presupponiamo che le discrepanze messe in evidenza nel nostro studio siano state fondanti: non era scontato, viste le ultime due proroghe concesse precedentemente all'incendio. Sicuramente l'emergenza all'insegna della quale opera la pubblica amministrazione, la carenza di personale ed altre contingenze legate al lavoro degli uffici, rendono difficile il compito di molti uffici: in questo caso però siamo di fronte ad una vicenda che ci è costata cara, le conseguenze sulla salute degli abitanti e del paesaggio si vedranno nei prossimi anni, per questo la superficialità non è ammessa quando si tratta di vite umane e tutela ambientale. Ancora di più ci siamo chiesti – mettendo a confronto le varie conferenze dei servizi occorse per esprimere autorizzazioni e rinnovi – come mai alcuni enti decidano di non prendere parte alle valutazioni, nelle quali il loro contributo sarebbe prezioso, pensiamo ad esempio alla Asl che, persino nell'ultima conferenza dei servizi, che ha deliberato il diniego, non è intervenuta attuando il silenzio assenso. Perché?”. (Com)