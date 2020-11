Covid: cabina regia, epidemia in Italia si mantiene a livelli critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia in Italia si mantiene a livelli critici sia perché l’incidenza di nuove diagnosi resta molto elevata e ancora in aumento, sia per gravità con un significativo impatto sui servizi assistenziali. E' quanto si legge nel monitoraggio della cabina di regia sulla diffusione del Covid-19 relativo alla settimana dal 9 al 15 novembre, aggiornato al 18 novembre. Nella maggior parte del territorio nazionale - continua il documento - la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 2 con alcune Regioni/Pa in cui la velocità di trasmissione è ancora compatibile con uno scenario 3. Si osserva una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente suggerendo un iniziale effetto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020. Tuttavia, poiché la trasmissibilità in gran parte del territorio è ancora con un Rt maggiore di 1 e comporta un aumento dei nuovi casi, questo andamento non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti.(Rin)