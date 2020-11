Alitalia: cda Ita si riunisce e attribuisce deleghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cda - prosegue la nota - ha anche fissato le linee guida per la definizione del compenso dell’ad-dg, nel rispetto dei criteri indicati nel decreto istitutivo della società, che collega la componente variabile, quale parte più significativa della retribuzione, al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Per la parte fissa della retribuzione si è tenuto conto di quella già percepita, del mutato perimetro di responsabilità e dei benchmark di mercato. Considerando la fase di avvio di Ita Spa la componente fissa è stata posizionata nel quartile più basso rispetto al benchmark di riferimento. Il consiglio ha dato mandato al comitato remunerazioni per la definizione degli accordi. Il cda ed il comitato remunerazioni, nel rispetto dei criteri e delle valutazioni indicate nel decreto, effettueranno analoghi approfondimenti per determinare il compenso del presidente, a fronte delle deleghe che gli sono state attribuite. Il cda - informa la nota - ha anche dato delega al presidente e all’ad-dg per la costituzione di due società, interamente partecipate, aventi ad oggetto il ground handling e la manutenzione, come già previsto nel decreto istitutivo della società. (Com)