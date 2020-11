Covid: sindaco Latina, caso positivi in dormitorio invernale gestito con responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso degli ospiti positivi nel dormitorio invernale di Latina è stato "gestito con responsabilità e rispetto". Lo afferma in una nota il sindaco di Latina, Damiano Coletta. "Ieri ci siamo ritrovati di fronte a una situazione estremamente complessa presso il dormitorio invernale - aggiunge -, dove 23 persone sono risultate positive al Covid-19. Voglio prima di tutto ringraziare coloro che si sono adoperati, insieme al sottoscritto, per trovare una soluzione che appariva tutt’altro che scontata. In modo particolare mi sento di dire grazie al personale sanitario impegnato nelle operazioni di test, al comitato provinciale della Croce rossa italiana e alla cooperativa Medihospes che gestisce la struttura di viale XXIV Maggio. Tra ieri e oggi - aggiunge Coletta - ho visto davvero tante persone lavorare con garbo e professionalità in un contesto molto delicato, con persone fragili. È stato anche attraverso il comportamento responsabile di tutti che la situazione è stata affrontata in maniera virtuosa e con il massimo rispetto delle persone coinvolte. Ho seguito tutte le operazioni in prima persona sin dalla prima ora, il ruolo di sindaco è anche questo, e sono molto soddisfatto che nonostante la delicatezza del momento non si siano mai verificate pericolose esasperazioni. Sento di poter dire che la città è cambiata anche da questo punto di vista. Ora le persone risultate positive, tutte asintomatiche - conclude -, avranno la possibilità di trascorrere il loro periodo di quarantena nella struttura dell’Hotel Excelsior a Latina Scalo, una soluzione individuata, in sinergia con la Prefettura e la Asl di Latina, che garantisce non solo la loro sicurezza ma anche quella del resto della cittadinanza". (Com)