Natale a luci spente, no alle luminarie nelle vie dello shopping in segno di rispetto a medici e vittime

- “Dopo una riunione dell'associazione Vie dello Shopping, abbiamo deciso di non illuminare le nostre vie per Natale. Una decisione dolorosa, perché per la prima volta non addobberemo con le solite luci le nostre vie. Questo gesto è un segno di rispetto e vicinanza alle famiglie vittime di questo maledetto Covid e verso tutti il personale medico che anche in quei giorni sarà nei reparti ospedalieri a lavorare per salvare altre vite”. Lo comunicano Gaetano Bianchi presidente di Ascoloren e Luigi Ferrario presidente associazione “Le Vie dello Shopping”.“Un Natale di preghiera e di riflessione , Navigli Paolo Sarpi Lorenteggio resteranno per la prima volta senza luci. E' chiaro che non vietiamo a nessuno di farlo, ma come associazione commercianti non realizzeremo quanto fatto gli anni scorsi - aggiunge Ferrario - Ci auguriamo che questa nostra decisione di sobrietà e rispetto possa vedere il coinvolgimento di altre associazioni e anche del Comune stesso. Ricordiamo anche ai milanesi che molti negozi di via hanno i loro siti dove poter acquistare, e tutto quel che guadagnano verrà tassato in Italia, e non in paradisi fiscali come molte multinazionali dell'e-commerce”.“E' chiaro che noi commercianti speriamo in un allentamento delle misure ma ad oggi bisogna essere realistici. Ultimamente qualcuno ha tentato di mettere in contrapposizione gli interessi del commercio e la missione dei medici, dimenticandosi cosa abbiamo fatto nella fase 1, quando portammo centinaia di miglia di mascherine agli ospedali” conclude Bianchi. L'associazione ringrazia ancora una volta tutto il personale medico ed infermieristico che da Marzo non ha mai smesso di combattere nelle corsie contro questo invisibile nemico, impegno che verrà profuso anche durante le festività di Natale.(Com)