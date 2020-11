Libano: società Usa annulla accordo per revisione forense conti Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Alvarez e Marsal, a cui il governo del Libano ha appaltato lo scorso settembre la revisione forense dei conti della Banca del Libano (Bdl), ha deciso di rescindere l’accordo. Lo ha comunicato oggi al presidente della Repubblica Michel Aoun il ministro uscente delle Finanze, Ghazi Wazni. Wazni “ha informato il presidente di aver ricevuto una lettera dalla società Alvarez e Marsal per porre fine all’accordo firmato col ministero delle Finanze per la revisione forense”, ha riferito la presidenza di Beirut. “L’impresa non ha ottenuto le informazioni e i documenti necessari per cominciare a svolgere il proprio incarico”, prosegue il comunicato. In risposta, il presidente Aoun ha detto a Wazni che tale rescissione “richiede di prendere le misure più convenienti nell’interesse del Libano”. La revisione forense dei conti della Bdl è una delle condizioni richieste da donatori e investitori internazionali per sbloccare gli aiuti al paese dei cedri. Nelle scorse settimane il governo aveva accusato la Bdl di non aver presentato tutti i documenti necessari allo svolgimento della revisione facendo appello alla legge sul segreto bancario in vigore in Libano. (Res)