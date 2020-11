Libia: Parigi mette a disposizione di Irini porto di Marsiglia per far rispettare l'embargo dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha messo a disposizione dell'operazione EuNavFor - Med "Irini" il porto di Marsiglia per lo sbarco dei carichi delle navi intercettate nel Mediterraneo nell'ambito del controllo dell'embargo Onu contro la Libia. Lo ha annunciato l’Alto commissario per la politica e la sicurezza dell’Unione europea (Ue), Josep Borrell, dopo una videoconferenza con i ministri della difesa dell'Ue durante la quale è stata confermata la fornitura di nuovi mezzi militari e strutture. "L' operazione Irini sta andando molto meglio", ha dichiarato Borrell. “Avevamo una nave e un aereo part-time per partire sette mesi fa. Oggi abbiamo quattro navi da guerra e quattro aerei a tempo pieno e la Francia ha messo a disposizione il porto di Marsiglia per scaricare i carichi dalle navi imbarcate”, ha aggiunto il responsabile della diplomazia europea. Josep Borrell ha dovuto lottare per fornire a questa operazione i mezzi necessari per consentirle di svolgere la sua missione di controllo dell'embargo delle Nazioni Unite. Ha moltiplicato le richieste di contributi e ha lavorato per convincere gli Stati membri della sua utilità. "Abbiamo fornito alle Nazioni Unite immagini spaziali e intelligence", ha dichiarato Borrell. Irini ha contribuito a documentare le violazioni dell'embargo commesse da Turchia e Russia, due paesi coinvolti nel conflitto. A settembre l'Ue ha sanzionato un armatore turco colpevole di violazioni dell'embargo congelando i suoi beni nell'Unione. (segue) (Res)