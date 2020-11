Libia: Parigi mette a disposizione di Irini porto di Marsiglia per far rispettare l'embargo dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione avviata ad aprile ha un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu. La sua area operativa nel Mediterraneo orientale è stata rimossa dalle rotte utilizzate dai trafficanti di migranti in Libia, e la sua missione si è limitata al controllo degli embarghi su armi e prodotti petroliferi. " Per essere efficace, l'operazione ha bisogno di satelliti, aerei da ricognizione, navi di intercettazione, navi di supporto, porti di deviazione per le navi e imbarcazioni di scorta”, ha dichiarato Borrell. "Dobbiamo garantire un turnover, che richiede molti contributi e diversi porti di sbarco", ha sottolineato. Questo supporto è stato importante per le Nazioni Unite che sono riuscite ad ottenere un cessate il fuoco tra le due potenze rivali, il Governo di accordo nazionale (Gna) sostenuto da Ankara e le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico comandato dal generale Khalifa Haftar, appoggiate da Emirati Arabi Uniti, Egitto e Russia in particolare. “Stiamo aspettando che le Nazioni Unite nominino un inviato speciale per la Libia e dicano quali sono le loro esigenze. Quindi chiederò agli Stati membri quale aiuto sono disposti a fornire", ha concluso Josep Borrell. (Res)