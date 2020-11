Roma: assessora Lavori pubblici, grazie a programmazione interventi su impianti riscaldamento Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno a Roma sono stati realizzati molti investimenti sugli impianti di riscaldamento degli immobili di edilizia pubblica residenziale. Ieri mattina sono iniziati due interventi che riguardano la riparazione di perdite e tubature in via Vasco de Gama 140 e a via Petra. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Linda Meleo. "Parliamo di caldaie centralizzate ossia di grandi impianti che spesso servono più di un edificio, spesso molto molto vecchie, su cui stiamo progressivamente intervenendo - afferma Meleo -. Ve li sintetizzo: Un nuovo appalto di manutenzione delle caldaie Erp quinquennale, partito da poco meno di un mese, per un investimento totale di circa 17 milioni di euro. Per ciascun anno è previsto un fondo da circa un milione di euro per la manutenzione straordinaria a guasto e risorse per la sostituzione di 20 vecchie caldaie con impianti nuovi per ciascun anno. Questo consentirà mano a mano di svecchiare l'intero parco caldaie. Un appalto, ora concluso, con il quale abbiamo cambiato 14 vecchi impianti negli ultimi 3 mesi, sostituendoli con dei nuovi, nei punti più critici che abbiamo rilevato lo scorso inverno (esempio zona Ostia, Villa Gordiani, eccetera)". (segue) (Rer)