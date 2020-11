Roma: assessora Lavori pubblici, grazie a programmazione interventi su impianti riscaldamento Erp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un investimento di circa 5,5 milioni di euro - prosegue l'assessora ai Lavori pubblici di Roma - per il rinnovo totale delle reti, ossia delle tubature in cui passa l'acqua calda dalla caldaia fino agli appartamenti, per il quale siamo in gara di progettazione e che riguarderanno alcune zone di Ostia, Villa Gordiani e Casal Bruciato. Interventi questi in molti casi mai fatti dal momento della costruzione degli edifici. Parliamo di reti vecchie anche di 50 o 60 anni, su cui nessuno si era mai preoccupato di fare vera manutenzione, nella totale indifferenza di quelli che sono oggi i partiti di opposizioni. Metteremo sul campo anche altre risorse per interessare altri siti. Grazie al nuovo appalto di manutenzione di cui sopra, abbiamo programmato già da tempo alcuni interventi più complessi. Due di questi sono iniziati proprio ieri mattina, e riguardano in particolare la riparazione di perdite e tubature presso via Vasco de Gama 140 e a via Petra". (segue) (Rer)