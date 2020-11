Anzio: Corrado (M5s), vile atto intimidatorio contro consigliera Pd, totale condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vile atto di intimidazione contro la consigliera comunale del Pd di Anzio, Lina Giannino, è inquietante e merita la più totale condanna". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Valentina Corrado, componente della commissione Antimafia della Regione Lazio, in merito al proiettile recapitato stamattina alla consigliera Lina Giannino. "Non è la prima volta che nel Comune si assiste a tali episodi intimidatori contro amministratori, commercianti e imprenditori - aggiunge - con l'obiettivo di frenare, con un clima di paura, la ferma opposizione al fenomeno mafioso. Il perpetrarsi di tali fatti preoccupanti esige sempre più urgentemente un intervento del Prefetto e della commissione parlamentare Antimafia. La stessa indignazione - conclude - è stata espressa da Movimento 5 Stelle di Anzio che ha manifestato solidarietà e vicinanza alla collega consigliera vittima di questo gravissimo atto e ha chiesto che l'intera classe politica anziate stigmatizzi l'episodio e che si mostri compatta perché sulla legalità la contrapposizione politica non ha motivo di esistere".(Com)