Covid: cabina regia, forti criticità servizi territoriali e assistenziali su territorio nazionale

- Con l’attuale livello di incidenza di diagnosi resta frequente l’impossibilità di tenere traccia di tutte le catene di trasmissione e si mantiene un carico elevato sui servizi assistenziali con un ulteriore aumento dei ricoverati per Covid-19 sia in area critica che non critica. Coerentemente, la situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e assistenziali sull’intero territorio nazionale. E' quanto si legge nel monitoraggio della cabina di regia sulla diffusione del Covid-19, relativo alla settimana dal 9 al 15 novembre, aggiornato al 18 novembre. (Rin)