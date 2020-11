Pa: Cgil a Dadone, non coinvolgere sindacati su smart working non è risposta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio della ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone di emanazione di linee guida sullo smart working, "senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, non è la risposta giusta per affermare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a partecipare alla trasformazione e al rilancio della pubblica amministrazione". Lo afferma, in una nota, la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti. "Negli scorsi mesi le lavoratrici e i lavoratori della Pa - sottolinea la dirigente sindacale - hanno dovuto operare da casa, e spesso senza alcuna garanzia sul diritto alla disconnessione e con costi spesso a loro carico. E' stata una misura necessaria e spesso apprezzata, ma ora lo smart working che si vuole realizzare a regime dovrebbe rispondere a processi di innovazione organizzativa in cui viene valorizzato il lavoro, e non essere l'ennesimo strumento unilaterale nella gestione in mano ai dirigenti". (segue) (Com)